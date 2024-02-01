Мурашко рассказал о контактах российских медиков с иностранными коллегами Мурашко: российские медики сохранили контакты с иностранными коллегами

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Российские медики сохранили профессиональные коммуникации с зарубежными коллегами, несмотря на то, что некоторые политизированные ассоциации пытались игнорировать специалистов из РФ, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, профессионалы бойкот россиянам не поддержали.

В профессиональном сообществе коммуникации среди специалистов сохраняются. Были, конечно, какие-то моменты, особенно это касалось ассоциаций каких-то политизированных. Они пытались такие меры внедрить, пытались игнорировать, но их не поддержали профессионалы, — сказал министр.

Мурашко добавил, что Россия в настоящее время активно сотрудничает с одним из лидером мирового здравоохранения — Китаем. По его словам, интерес во взаимодействии обоюдный, поскольку китайские коллеги внимательно наблюдают за тем, что происходит в российской отрасли.

Ранее Мурашко оценил готовность России к «болезни Х». Он заявил, что пока это лишь гипотетическая угроза, но РФ готова к ней. По его словам, за время пандемии коронавируса система здравоохранения страны научилась быстро адаптироваться к подобным сценариям.

Угрозу пандемии «болезни X», которая, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может вызвать в 20 раз больше смертей, чем COVID-19, была включен в список тем для обсуждения на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Там были рассмотрены усилия, необходимые для подготовки здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам.