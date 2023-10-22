Мошенников не станут дополнительно наказывать за обман пожилых людей Кабмин не поддержал признание афер против пожилых отягчающим обстоятельством

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Правительство РФ не поддержало законопроект вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова, предложившего считать мошенничество в отношении пожилых людей отягчающим обстоятельством. В официальном отзыве кабмина, который имеется в распоряжении ТАСС, указано, что подобное обстоятельство не всегда будет осознаваться виновным лицом и способно привести к проблемам при квалификации преступления.

В своем законопроекте Даванков предлагал дополнить новым положением статью 63 УК РФ, содержащую перечень обстоятельств, отягчающих наказание. В пояснительной записке депутат указал, что в 2021 году 17% киберпреступлений было совершено в отношении пенсионеров. При этом среди потерпевших по статье о мошенничестве 20% — люди старше 60 лет.

Данное обстоятельство не всегда будет осознаваться виновным лицом, что может привести к проблемам при квалификации деяния в части установления субъективной стороны состава преступления. Законодательные инициативы аналогичного характера ранее неоднократно рассматривались и не были поддержаны правительством РФ. <...> На основании изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает, — говорится в отзыве кабмина.

Там также отмечается, что в настоящее время совершение преступления в отношении беззащитного или беспомощного лица уже считается отягчающим обстоятельством. Предложенный закон, который предлагается распространить на лиц старше 60 лет, «указанными характеристиками не обладает, а лишь констатирует факт достижения потерпевшим определенного возраста».

Ранее управление ФСБ России по Москве и Московской области предупредило о росте фактов мошенничества в отношении сотрудников госучреждений, в том числе медработников и учителей, с целью хищения денег. Аферисты пишут гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов, пытаясь узнать конфиденциальную информацию.

В свою очередь, адвокат Елена Кудерко рассказала, что мошенники на кассах в магазинах предлагают покупателям оплатить их товар по карте, а взамен просят наличные, ссылаясь на отсутствие поблизости банкомата. Аферисты при этом используют чужие карты, и для человека, отдавшего деньги, в момент их передачи факт мошенничества не очевиден.