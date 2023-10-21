Россиянам рассказали об изощренной схеме мошенников на кассах в магазинах Юрист Кудерко: аферисты на кассах используют краденые карты в обмен на наличные

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мошенники на кассах в магазинах предлагают покупателю оплатить его покупку по карте, а взамен просят наличные, ссылаясь на отсутствие поблизости банкомата, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко. Аферисты при этом используют чужие карты, и для человека, отдавшего наличные, в момент их передачи факт мошенничества не очевиден.

В этот момент жертвой мошенников становится собственник той самой пластиковой карты, с которой совершен расчет, ― рассказала эксперт.

По словам Кудерко, таким образом злоумышленники могут спокойно получить наличные с чужой карты без рисков и комиссий. Кроме того, объяснила юрист, оплату могут производить с карты, о существовании которой владелец даже и не подозревает. Это возможно из-за упрощения выдачи банками кредитных карт с небольшим лимитом.

Замысел злоумышленников состоит в том, что манипуляции с украденной пластиковой картой остаются в отчетности магазина. Еще одной уловкой мошенников в этой схеме является то, что покупатель с наличными попадает на записи видеокамер, а вот сами они стараются в кадр не войти. В случае, если правоохранители вычислят такую «сделку» возле кассы, то вопросы будут в первую очередь к тому, кто есть на видео.

Ранее Управление ФСБ России по Москве и Московской области предупредило о росте фактов мошенничества в отношении сотрудников госучреждений, в том числе медработников и учителей с целью хищения денег. Аферисты пишут гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов, пытаясь узнать конфиденциальную информацию.