Мосгорсуд признал арест Треповой законным

Фото: Московский городской суд

Заседание по делу Дарьи Треповой

Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта на творческом вечере военкора Владлена Татарского, в результате которого он погиб, более 40 человек пострадали, передает корреспондент NEWS.ru из зала суда. Трепова, участвовавшая в слушаниях по видеосвязи из СИЗО, заявила, что сожалеет о содеянном и каждый день молится о здоровье потерпевших.

Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — огласил решение судья.

Теракт произошел 2 апреля в петербургском кафе, где проходил творческий вечер Татарского. Трепова передала на мероприятии военкору статуэтку, в которой была взрывчатка. Спустя несколько минут произошел мощный взрыв.

Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт.

Telegram-канал Mash на Мойке позднее сообщил, что подаренная военкору статуэтка была начинена гексогеном, поскольку следы этого бризантного взрывчатого вещества были найдены на одежде и обуви Татарского.