Мишустин высказался об отмене ЕГЭ Мишустин: в вопросе отмены ЕГЭ надо взвесить все плюсы и минусы

Фото: Пресс-служба правительства РФ

Михаил Мишустин

Отмена Единого государственного экзамена не должна происходить без серьезного анализа, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости. Так он прокомментировал идеи по изменениям в образовательной системе России.

Насчет ЕГЭ, отмены или каких-то других вещей - надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы и минусы, надо все посмотреть, — заявил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что уже сейчас вводят определенные профессионального ориентирующие изменения в образовательном процессе. Запущен проект 30 инженерных школ, в 70 кластерах по 15 отраслевым направлениям. Позже планируется добавить еще 170 кластеров, куда войдут профильные предметы по электронике, робототехнике, фармацевтике.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что после выхода из Болонской системы не планируется отменять систему ЕГЭ. О том, что от ЕГЭ стоит отказаться неоднократно высказывались депутаты Госдумы.

Заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина в ответ заявила, что отмена или резкий пересмотр ЕГЭ не должен проходить резко. При этом она признала, что к этому формату экзамена накопилось много вопросов, и предложила инициировать общественное и экспертное обсуждение проблемы, взвесить риски и только после этого принимать какое-либо решение.