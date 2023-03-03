Стала известна судьба ЕГЭ после отказа от Болонской системы В Рособрнадзоре заявили, что отказ от Болонской системы никак не повлияет на ЕГЭ

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Единый государственный экзамен не будет отменяться в связи с выходом российского высшего образования из Болонской системы, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев РИА Новости. По его словам, ЕГЭ никогда не был частью Болонской системы, которая, в свою очередь, касается только вузов.

Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с единым государственным экзаменом, — заявил Музаев.

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев после решения о выходе из Болонской системы выступил с предложением отменить в России сдачу ЕГЭ, назвав его «навязанным тестом», который «оболванивает» детей. Заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина в ответ заявила, что отмена или резкий пересмотр ЕГЭ не должен проходить одномоментно. При этом она признала, что к этому формату экзамена накопилось немало вопросов, и предложила инициировать общественное и экспертное обсуждение проблемы, взвесить риски и только после этого принимать какое-либо решение.

Ранее был обновлен порядок проведения ЕГЭ в России. Согласно новым нормам, учащиеся смогут изменить указанные ими предметы для сдачи, а также перенести срок экзамена при наличии уважительных причин. Военнослужащие-срочники также получат возможность сдать экзамен для поступления в военный вуз в месте прохождения службы.