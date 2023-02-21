В Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ Депутат Хамзаев предложил отменить ЕГЭ в связи с изменением формата обучения в вузах

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На фоне возвращения к традиционному для РФ сроку обучения в вузах необходимо также отказаться от ЕГЭ. С таким предложением выступил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев. По его мнению, такой формат оценки знаний является «навязанным тестом», который «оболванивает» детей. Своим мнением парламентарий поделился с РИА Новости.

Выступаю за отмену единого государственного экзамена — самого навязанного теста, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях, — сказал Хамзаев.

В свою очередь заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина подчеркнула, что отмена или резкий пересмотр ЕГЭ не должен проходить одномоментно. При этом она признала, что к данному формату экзаменов «накопилось немало вопросов», и предложила инициировать общественное и экспертное обсуждение проблемы, взвесить риски и только после этого принимать какое-либо решение.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил о необходимости вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. Он уточнил, что срок обучения составит от четырех до шести лет. Глава государства также добавил, что углубить знания по ряду узких специальностей можно будет в магистратуре или ординатуре, а аспирантура будет вынесена в отдельный блок.