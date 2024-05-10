Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства в ближайшие годы

Фото: kremlin.ru

Михаил Мишустин и Владимир Путин

Российское правительство в ближайшие шесть лет будет работать над повышением уровня жизни граждан, поддержкой семей с детьми, укреплением экономики, развитием регионов, цифровой трансформацией и обеспечением технологического суверенитета страны, заявил и. о. премьер-министра РФ Михаил Мишустин. На рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства он призвал сосредоточиться на послании президента Федеральному собранию. Трансляцию ведет Telegram-канал ГД.

Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать. Во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития. С общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан, — сказал Мишустин.

И. о. премьер-министра РФ во время встречи с президентом Владимиром Путиным заверил, что никаких пауз в работе правительства не будет. Он добавил, что кабмин сделает все для развития экономики страны.

Путин в свою очередь выразил надежду, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны. Глава государства считает, что депутаты оценят работу правительства при его председательстве.