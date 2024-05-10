Мишустин пообещал продлить программу материнского капитала Мишустин: правительство продлит программу маткапитала до конца десятилетия

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Михаил Мишустин

Программа материнского капитала будет продлена до конца десятилетия, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин на заседании в Госдуме. По его словам, власти запустят нацпроект «Семья», где сохранятся существующие механизмы по защите материнства, в том числе материнский капитал.

Мишустин напомнил, что помощь оказывается автоматически по факту рождения детей. В 2024 году на социальные меры поддержки семей в бюджете предусмотрено около 3 трлн рублей, добавил он. Мишустин подчеркнул, что важно совершенствовать действующие инструменты помощи, повышая адресность и уделяя особое внимание многодетным семьям.

Ранее депутаты Государственной думы от ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект о дополнительных мерах господдержки семей с детьми, который предоставляет право использовать средства материнского капитала на улучшение жилищных условий сразу после рождения ребенка. В настоящее время российские семьи могут тратить маткапитал на указанные цели только после достижения ребенком трех лет. Исключения составляют получение ипотеки и погашение жилищного кредита.

В свою очерель председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против расширения направлений использования средств материнского капитала. По ее мнению, в таком случае он рискует потерять свою миссию и превратиться в обычное пособие.