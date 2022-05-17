Минюст России попросил признать «Азов» террористической организацией

Вооружённые силы Украины / Фото Pavel Nemecek/CTK/Global Look Press

Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд РФ с требованием признать националистический батальон «Азов» террористической организацией и запретить её деятельность на российской территории, пишет РИА Новости. 26 мая судьи начнут разбирательство по данному делу. Таким образом нацбатальон Украины присоединится к ультрарадикальной террористической группе «Аль-Каида», религиозному военно-политическому движению «Талибан» и международному молодежному движению «Колумбайн» (все три организации признаны террористическими и запрещены в РФ).

Минюст России информирует, что административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения «Азов» террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в здании Верховного суда РФ, — сказано в сообщении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «нацистские преступники» не должны подлежать обмену. Он считает, что российским властям необходимо сделать всё, чтобы они предстали перед судом. Володин обратил внимание на то, что Россия делает всё для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался или попал в плен, в отличие от Вооружённых сил Украины и украинской власти.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что 16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистического подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь». В военном ведомстве отметили, что всего за минувшие сутки белый флаг подняли 265 украинских боевиков. В министерстве отметили, что среди пленных 51 солдат получил тяжёлые ранения.