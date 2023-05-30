Минтранс успокоил россиян после запрета Польши на проезд грузовиков из РФ Минтранс: запрет Польши на проезд грузовиков не повлияет на сроки доставки

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Запрет Польши на проезд российских и белорусских автотранспортных средств не повлияет на сроки доставки товаров на европейском направлении, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ. Там заверили, что избежать проблем возможно благодаря имеющимся дополнительным возможностям пограничных терминалов.

С учетом имеющихся достаточных дополнительных возможностей российских приграничных терминалов запрет не повлечет каких-либо сложностей с перевозкой экспортных и импортных грузов на европейском направлении. Шаг Польши носит больше политический, чем практический характер, — добавили в ведомстве.

В Минтрансе напомнили, что подобный запрет был введен Евросоюзом в прошлом году, однако механизм перецепки и перегрузки позволяет России в полной мере обеспечить доставку необходимого объема и перечня товаров, следующих через границу.

Ранее министр внутренних дел и польской администрации Мариуш Каминьский принял решение, согласно которому Польша с 1 июня закроет движение через свою границу для грузовых автомобилей с российскими и белорусскими номерами.

27 мая на границе Польши с Белоруссией и Украиной образовалась большая пробка из грузовиков. Представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь сообщал, что на погранпереходе Дорохуске в очереди на выезд из Польши на Украину стояло около тысячи большегрузов, что означало примерно 45 часов ожидания. На погранпереходе Корощин на границе с Белоруссией при этом ожидали выезда около 900 грузовиков, в обратном направлении очереди не было.