Минтранс предложил разрешить ставить на самолеты неоригинальные запчасти Минтранс подготовил проект, разрешающий установку неоригинальных запчастей на самолеты

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Минтранс России подготовил проект постановления, который разрешает техобслуживание и ремонт самолетов с использованием неоригинальных запчастей. Детали изготовят «по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе». В пояснении на сайте нормативных правовых актов отмечается, что в некоторых странах налажено производство по изготовлению неоригинальных компонентов, одобренных к установке на воздушные суда на основании соответствующих документов.

Проектом постановления предлагается допустить установку вышеуказанной категории компонентов, изготовленных по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе в этом виде деятельности, — указано в документе.

Он также предусматривает внедрение модификаций и выполнение ремонта самолетов на основании документации, разработанной третьими странами. Это предложение чиновники объясняют ограниченным доступом российских компаний к оригинальной конструкторской документации, программному обеспечению, а также недостатком опыта.

Ранее сообщалось, что российские авиаперевозчики вывели из иностранных реестров 87 импортных самолетов, что вдвое больше, чем в марте. Большая часть выведенных из инореестров бортов — 27 штук — принадлежит Utair, 22 самолета — группе «Аэрофлот», шесть Boeing 737.8 — S7.