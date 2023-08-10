Минсельхоз России допустил рост цен на зерно

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В ближайшей перспективе возможен рост цен на зерно, которые на данный момент уже нестабильные, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. По его словам, которые приводит ТАСС, рост стоимости будет в основном происходить на Европейском континенте, так как зависит от продовольственной инфляции. При этом, отметил Патрушев, этот показатель в России на данный момент незначительный.

Как следствие, мы в ближайшей перспективе можем увидеть определенные ситуации, связанные с увеличением продовольственной инфляции. Здесь я особо обращу внимание, что, скорее всего, это будет происходить на Европейском континенте, — сказал Патрушев.

Ранее он рассказал, что Россия в ближайшее время на безвозмездной основе поставит в Африку до 50 тысяч тонн зерна. До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что страна готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить по 25-50 тысяч тонн зерна в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрею. Глава государства отметил, что Россия обеспечит и бесплатную доставку продовольствия.

Экономист Василий Колташев предположил, что бесплатные поставки зерновых в африканские страны могут обойтись России в $35 млн. По его оценке, для бюджета «это немного». При этом эксперт признал, что рассчитать точную сумму довольно сложно, учитывая скачки цен на мировых рынках.