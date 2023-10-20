Минпромторг опубликовал список рекомендованных для чиновников автомобилей Минпромторг: чиновникам в РФ рекомендуется ездить на автомобилях Lada и Aurus

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Министерство промышленности и торговли России порекомендовало госслужащим ездить на автомобилях таких марок, как Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и Haval, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что в перечне есть машины с российским VIN-номером, которые производят в РФ в рамках специнвестконтрактов.

На сегодняшний день Минпромторгом России рекомендована закупка следующих моделей легковых автомобилей: бренд Lada, бренд УАЗ , бренд Aurus, бренд «Москвич», бренд Evolute, бренд Haval, — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил отчитаться о переходе чиновников на использование преимущественно отечественных автомобилей в служебных целях к 1 февраля 2024 года. На встрече с главами предприятий обрабатывающей промышленности в августе Путин выразил недовольство тем, что госорганы продолжают запрашивать закупку иномарок. Президент заявил, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных авто.

Путин признал, что в чем-то придется быть поскромнее, чем раньше, но в этом нет ничего страшного. Напротив, по мнению главы государства, все чиновничество должно понимать, что нужно стремиться к развитию российских брендов, автомобилей и другой продукции.