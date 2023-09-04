Путин поручил пересадить чиновников на российские машины до февраля

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поручил отчитаться о переходе чиновников на использование преимущественно отечественных автомобилей в служебных целях к 1 февраля 2024 года. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам встречи с руководителями отечественных предприятий обрабатывающей промышленности на сайте Кремля.

Совместно с высшими исполнительными органами субъектов РФ при участии Управления делами президента России принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей, — говорится в документе.

На встрече с главами предприятий в августе Путин выразил недовольство тем, что госорганы продолжают запрашивать закупку иномарок. Президент заявил, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных авто. Путин признал, что в чем-то придется быть поскромнее, чем раньше, но в этом ничего страшного, добавил он. Напротив, по мнению главы государства, все чиновничество должно понимать, что нужно стремиться к развитию российских брендов, автомобилей и другой продукции.

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов высказывал мнение, что чиновники могут найти лазейки, чтобы не пересаживаться на отечественные машины. По словам главы НАК, госслужащие по факту не имеют права обзаводиться иномарками через госзакупки, но обходят этот запрет, поскольку привыкли к роскоши и комфорту.