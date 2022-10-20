Минобороны заявило о новых ударах по объектам на Украине Минобороны: высокоточным оружием поражены все назначенные объекты военного управления и энергетики Украины

Фото: State Emergency Service Of Ukrai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России поразили все намеченные объекты военного управления и энергетики Украины, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он пояснил, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности <...> Все назначенные объекты поражены, — сказал Конашенков.

Также по его словам, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления украинской армии в районах населенных пунктов Двуречное и Глушковка Харьковской области, а также Любимовка Херсонской области. Кроме того уничтожены 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах.

Ранее Минобороны показало кадры ударов дронами-камикадзе «Ланцет» по украинской технике в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Беспилотники уничтожили буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобили подразделений украинских войск.