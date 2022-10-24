Минобороны: ВС РФ отбили все атаки ВСУ на Купянском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-80У ВС РФ

Вооруженные силы России отбили все атаки ВСУ на Купянском направлении, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, украинские военные пытались атаковать населенные пункты Першотравневое, Орлянку и Берестовое в Харьковской области, однако ответным огнем они были отброшены на исходные позиции. В итоге убиты более 25 бойцов ВСУ.

На Купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа, — сказал Конашенков.

Также российские военные отразили атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении в районе населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате столкновения украинские военнослужащие были отброшены на стартовые позиции, погибло более 20 бойцов ВСУ.

Кроме этого, атаки украинской армии были отражены и на Южно-Донецком направлении вблизи населенных пунктов Сладкое и Владимировка Донецкой Народной Республики.

На Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Сладкое и Владимировка Донецкой Народной Республики. Огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена, — утверждает Конашенков.

Ранее Герой России и полковник запаса Рустем Клупов заявил, что ВС РФ могут готовить мощное контрнаступление в ходе военной операции. Он предположил, что российская армия планирует использовать опыт стратегической операции по обороне Москвы в 1941 году и поэтому сейчас экономит силы на оборонительные операции.