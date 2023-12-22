Минобороны сообщило о попытке Украины атаковать Брянскую область Минобороны: два украинских беспилотника были сбиты в небе над Брянской областью

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Брянскую область, сообщило Министерство обороны РФ. Обстрел был пресечен, два беспилотника ВСУ удалось сбить, уточнили в ведомстве. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Около 10 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два украинских БпЛА уничтожены над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о еще одной попытке ВСУ атаковать российский регион. Telegram-канал SHOT сообщил, что целью украинской армии был логистический центр в Суражском районе. По его информации, ВСУ пытались атаковать резервуар с топливом двумя дронами, один из которых нес на себе свыше 20 килограммов взрывчатки. Министерство обороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

Как уточняет канал, обломки беспилотника обнаружили в 300 метрах от логистического центра, а в 500 метрах от них нашли второй дрон со взрывчаткой, который уничтожили на месте. По информации канала, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.