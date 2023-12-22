Стала известна новая цель украинских дронов в Брянской области SHOT: ВСУ пытались атаковать дронами логистический центр в Брянской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что украинский дрон, сбитый российскими силами ПВО в Брянской области утром 21 декабря, был нацелен на логистический центр в Суражском районе. По данным канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резервуар с топливом двумя беспилотниками, один из которых нес на себе 22 килограмма взрывчатки. Минобороны данную информацию не комментировало.

Как уточняет канал, обломки БПЛА разбросало в 300 метрах от логистического центра, а в 500 метрах от них нашли второй дрон со взрывчаткой, который уничтожили на месте. По информации канала, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

Накануне утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Суражском районе силы ПВО сбили один украинский дрон самолетного типа. Он также уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

Также в четверг, 21 декабря, сообщалось еще об одном украинском БПЛА, который российские силы ПВО сбили в Брянской области. Как отмечается, им ВСУ пытались подорвать нефтепровод «Дружба». Обломки дрона обнаружили в лесу возле нефтемагистрали на территории Новозыбковского района. Минобороны эту информацию не комментировало.