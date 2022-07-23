Минобороны России заявило о подавлении 55 взводов украинской артиллерии

Фото: Министерство обороны РФ

Военные РФ в ходе спецоперации на Украине подавили три украинских взвода РСЗО «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20, а также взводы САУ «Гвоздика», «Мста-С» и орудий «Мста-Б» в Донбассе, сообщили в Министерстве обороны страны. Кроме того, за сутки унитожено 12 пунктов управления, а также четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районе Никаноровки в ДНР и Николаева.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», 10 артиллерийских взводов орудий «Мста-Б», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», — сообщили в Минобороны.

Также стало известно, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольское, Дмитровка, Новая Гнилица, Малая Камышеваха, Большие Проходы Харьковской области, Терновые Поды, Калиновка Николаевской области, Цюрупинск Херсонской области, Харцызск и Горловка ДНР.

Ранее стало известно, что ВКС России уничтожили до 200 солдат ВСУ в результате ракетного удара по городу Апостолово Днепропетровской области. Обстрелу подвергся пункт временной дислокации 406-й бригады артиллеристов Украины. ВС РФ также вывели из строя девять артиллерийских орудий и бронетехнику врага.

Кроме того, ликвидированы более 60 националистов формирования «Донбасс» в районе населенного пункта Верхнекаменское.