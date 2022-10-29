Минобороны России подтвердило обмен пленными с Киевом по формуле 50 на 50

Министерство обороны России подтвердило факт обмена пленными с Украиной по формуле 50 на 50. Согласно сообщению ведомства, российским военным, находящимся в плену у ВСУ, могла грозить смертельная опасность. О переданных Украине военнослужащих Минобороны информацию не уточняет.

29 октября с.г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, — сообщает пресс-служба ведомства.

В публикации отмечается, что освобожденные российские военные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в ведомственных медучреждениях. В настоящий момент каждому из них оказывается психологическая помощь.

Об обмене пленными ранее сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, в числе вернувшихся домой семеро человек из ДНР и двое из ЛНР.

В последний раз подтвержденный случай обмена пленными между Россией и Украиной состоялся 17 октября. В Минобороны заявили, что что с подконтрольной Киеву территории возвращены 110 граждан РФ, среди которых 72 моряка с гражданских судов. Украине передали 108 украинских военнослужащих-женщин.