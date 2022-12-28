Минобороны получило партию истребителей пятого поколения Су-57

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал Министерству обороны России очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57, сообщается в социальных сетях Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Предприятие также предоставило ведомству многоцелевые истребители Су-35С для Воздушно-космических сил.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь добавил, что в этом году авиазавод в Комсомольске-на-Амуре выполнил программу по производству самолетов.

Мы продолжим выполнять наши обязательства. Самолеты, запланированные к поставкам в следующем году, уже находятся в производстве, — сказал он.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Первый испытательный полет модернизированного истребителя прошел на аэродроме Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Михаила Громова 21 октября. Испытания продлились 56 минут, самолетом управлял Герой России Сергей Богдан.

На тот момент тестировался комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, включающим интеллектуальную поддержку экипажа. Она позволяет истребителю брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку применения оружия.