Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в Белогоровке

Фото: МО РФ

Российские артиллеристы из южной группировки войск ВС России уничтожили позиции 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны РФ. Ведомство опубликовало видео, на котором показаны сразу несколько ударов по опорным пунктам ВСУ, а также местам размещения личного состава.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций боевиков 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что расчеты гаубиц Д-20 группировки «Днепр» точными ударами поразили артиллерийские батареи ВСУ на Херсонском направлении. На опубликованных каналом видеокадрах показано, как удары приходятся по опорным пунктам и пехоте ВСУ. Отмечается, что российские бойцы ведут непрерывный огонь.

До этого сообщалось, что российские артиллеристы 348-го полка нанесли удар по группе ВСУ на Краснолиманском направлении. Военкор Игорь Жданов опубликовал видео, на котором можно заметить, как один из украинских бойцов после атаки бросает своих товарищей на поле боя и убегает через лес. Уточняется, что он мог оказать своему пострадавшему товарищу первую помощь, но вместо этого предпочел скрыться.