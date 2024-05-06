Минобороны подтвердило, что ВС России взяли под контроль Котляровку

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России взяли под контроль село Котляровка под Купянском в Харьковской области Украины, сообщило Минобороны РФ. Ведомство добавило, что за прошедшие сутки ВС РФ отразили три атаки ВСУ в Луганской Народной Республике.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Котляровка Харьковской области, — пишет МО.

Помимо этого, уточнило ведомство, подразделения Южной группировки войск смогли занять более выгодные рубежи. Российские бойцы нанесли огневое поражение пяти формированиям ВСУ в ДНР.

Несколько дней назад Telegram-канал «Военная хроника» писал, что бойцы ВС РФ развернули российский флаг в Котляровке. Канал указывал, что благодаря этому армия РФ практически полностью оформила выход к трассе Р-07 Чугуев — Старобельск — Меловое, а до Купянска осталось 23 километра.

Также Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. Кроме того, по данным военного ведомства, российские военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское.