Стало известно о переходе Котляровки под контроль российской армии «Военная хроника»: военные РФ развернули флаг в Котляровке под Купянском

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что бойцы ВС РФ развернули российский флаг в селе Котляровка под Купянском в Харьковской области Украины. По данным канала, благодаря этому армия РФ практически полностью оформила выход к трассе Р-07 Чугуев — Старобельск — Меловое, а до Купянска осталось ровно 23 километра. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Подразделения 47-й танковой дивизии выбили ВСУ и заняли село, — говорится в сообщении канала.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские военные продвигаются в зоне СВО очень быстро. Он обратил внимание, что под контроль российских сил перешел ряд населенных пунктов в течение всего нескольких дней. Эксперт связывает это с тем, что в ВСУ больше не осталось профессиональных военных, а в боях участвуют плохо подготовленные новобранцы.

До этого обозреватель Financial Times Лоуренс Фридман заявил, что, предоставив Киеву новую военную помощь на $61 млрд, Запад будет требовать успехов на фронте. Однако, по его словам, эти средства не помогут Украине сдержать наступление армии РФ.