Дегтярев рассказал, как бороться с «вытягиванием денег» за занятия спортом Министр Дегтярев: нужно реализовать бесплатные занятия спортом в школах

Фото: kremlin.ru

Михаил Дегтярев

Чтобы бороться с коммерциализацией спорта и «вытягиванием денег» из семей, нужно устроить бесплатные занятия в школах, рассказал в беседе с KP.RU министр спорта России Михаил Дегтярев. По его словам, также лучше избавиться от стартовых взносов на соревнованиях.

Детско-юношеский спорт и школа, где бесплатные занятия. Об этом будем как раз говорить с региональными министрами. Буквально в субботу я был в Балабаново Калужской области, и с губернатором Владиславом Шапшой мы открывали частный ледовый дворец, где занятия фигурным катанием и хоккеем будут бесплатные, — поделился министр.

Дегтярев отметил, что из этого получилось государственно-частное партнерство. По его словам, в этом ледовом дворце будут проходить бесплатные занятия не только для детей, но и для участников СВО и членов их семей.

Вторая модель для борьбы с коммерциализацией спорта — отказ от стартовых взносов на соревнованиях, добавил Дегтярев. Как подчеркнул глава Минспорта, для этого нужно пересмотреть принцип формирования единого календарного плана ведомства и сделать так, чтобы был базовый набор соревнований с бесплатным участием.

Государство может профинансировать и аренду, если это привлеченные в спорт сооружения, и расходы на судей, на призы, на кубки. Что, мы не найдем деньги? Найдем. Но база должна быть бесплатная, — заключил Дегтярев.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что в стране на данный момент наблюдается необоснованная коммерциализация спорта. Глава государства призвал остановить «вытягивание денег» из российских семей.