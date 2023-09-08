Милонов заявил, что получил звание лейтенанта в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов получил звание лейтенанта армии, заявил парламентарий в эфире программы «Соловьев live». По его словам, соответствующий приказ министра обороны Сергея Шойгу был подписан еще в конце июня. Милонов уточнил, что в зоне СВО его позывной — Густав.

Мне вручили звание лейтенанта. <...> Приказом министра обороны РФ я стал лейтенантом. Получил не заочно, а находясь в рядах Вооруженных сил, — сказал он.

Он добавил, что для него это огромная честь.

В июле бойцы штурмового отряда Центрального военного округа получили награды за мужество и героизм, проявленные ими в ходе выполнения боевых задач на Краснолиманском направлении. Награды им вручил в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что наградил экипаж танка «Алеша», который разгромил колону бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Он вручил танкистам золотые звезды Героя ДНР.

Он добавил, что звание Героя ДНР также присвоено командиру дивизии, генерал-майору Игорю Кузьменкову.