Минобороны наградило отличившихся участников СВО Замминистра обороны РФ Горемыкин вручил награды отличившимся в зоне СВО военным

Фото: Минобороны РФ

Бойцы штурмового отряда Центрального военного округа получили награды за мужество и героизм, проявленные ими в ходе выполнения боевых задач на Краснолиманском направлении. Награды им вручил в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Более 50 отличившимся военнослужащим вручены государственные и ведомственные награды, в том числе орден «Мужества», медали «Суворова», «Жукова», «За отвагу», «За храбрость», «За спасение погибавших», — говорится в сообщении.

Также бойцы получили знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» участникам специальной военной операции. Церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной.

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Глава государства также посмертно наградил орденом Мужества Александра Шубина, погибшего в результате теракта с подрывом автомобиля Прилепина.