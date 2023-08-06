Пушилин наградил экипаж танка «Алеша» Пушилин наградил экипаж танка «Алеша» золотые звезды Героя ДНР

Фото: t.me/pushilindenis

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что наградил экипаж танка «Алеша», который разгромил колону бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Он вручил танкистам золотые звезды Героя ДНР.

Наградил, как обещал, героический экипаж танка «Алеша», который остановил атаку из восьми единиц вражеской техники. Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву вручил «Золотую Звезду» Героя Донецкой Народной Республики, — написал Пушилин.

Он добавил, что звание Героя ДНР также присвоено командиру дивизии, генерал-майору Игорю Кузьменкову.

Накануне стало известно, что экипаж танка «Алеша» представлен министром обороны РФ Сергеем Шойгу к присвоению звания Героев России.

Видео с кадрами боя танкистов с превосходящими силами противника распространилось в Сети 29 июля. Российские танкисты уничтожили два танка ВСУ и шесть БТР. Кроме того, танкисты еще около 40 минут прикрывали мотострелковые подразделения, а также спасли экипаж другого танка, который был подбит украинскими военными. По данным Минобороны, всего в ходе боя ВСУ потеряли более 100 военных убитыми и ранеными.