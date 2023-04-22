Милонов объяснил, почему устроил разнос в вейп-шопе в Петербурге Милонов заявил, что устроил разнос в вейп-шопе в Петербурге после жалоб избирателей

Депутат Госдумы Виталий Милонов извинился за то, что устроил скандал в вейп-шопе в Санкт-Петербурге. В беседе с Telegram-каналом SHOT он рассказал, что неоднократно получал жалобы от своих избирателей на этот магазин, поскольку продавцы якобы отпускали несовершеннолетним курительные устройства. По словам Милонова, когда речь заходит о безопасности детей, он «не может держать себя в руках».

Кроме этого депутат Госдумы рассказал, что придя в магазин он обнаружил за прилавком сотрудника, у которого «от наркотиков глаза съехали в кучу, вены перевязаны и футболка с каннабисом». Он пообещал организовать проверки и в других магазинах электронных сигарет в Санкт-Петербурге.

Ранее парламентарий вломился в вейп-шоп в Пушкино на Оранжерейной улице, где начал кричать на продавца из-за того, что витрины магазина не были затемнены. Сотрудник объяснил, что выкладка осуществляется согласно законодательству. В ответ Милонов начал оскорблять продавца. Владелец вейп-шопа позднее подал жалобу на депутата за грубое обращение. Милонов назвал его подонком и негодяем.