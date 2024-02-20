«Миллионы из воздуха»: депутат о поправках к закону об иноагентах Пискарев заявил, что иногаенты зарабатывают на рекламе миллионы

Фото: Пресс служба ГД РФ/

Василий Пискарев

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что поправки к закону об иностранных агентах не позволят носителям статуса «зарабатывать из воздуха миллионы», передает корреспондент NEWS.ru. Депутат надеется, что законопроект, запрещающий иноагентам зарабатывать на рекламе, будет принят 20 февраля в первом чтении.

Финансовая, имущественная и иная поддержка иностранного агента — на сегодня это США и другие страны Североатлантического альянса. Поэтому не случайно иноагенты стали главным рупором натовцев в антироссийской деятельности. Поэтому мы не запрещаем иноагентам работать, но мы не хотим им помогать вести антироссийскую деятельность. Мы посмотрели, что иноагенты фактически из воздуха зарабатывают миллионы на рекламе и, конечно же, эти деньги не идут на пользу нашей стране, — сказал Пискарев.

При этом Пискарев уточнил, что цитирование иностранных агентов в СМИ не будет подпадать под действие поправок. Нарушением будет считаться, если оно происходит в рекламных целях.

В начале февраля зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин утверждал, что поправки коснутся компаний с государственным участием. Это будет касаться сайтов иноагентов или их аккаунтов на разных онлайн-площадках, включая соцсети, видеохостинги и мессенджеры.