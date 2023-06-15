МИД России выразил демарш посольству Канады за «циничное воровство» МИД РФ выразил демарш посольству Канады из-за ареста самолета Ан-124

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство МИД России вызвало замглавы дипмиссии Канады в Москве Брайана Эбеля и выразило ему демарш в связи с решением правительства страны арестовать российский самолет Ан-124 для конфискации. В российском международном ведомстве заявили, что расценивают подобное действие как «циничное воровство».

Вызванному в МИД России 14 июня замглавы дипмиссии Канады в Москве Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Торонто с февраля 2022 года грузовой авиалайнер Ан-124 <...>. Российская сторона расценивает подобный шаг, предпринятый, как было заявлено премьер-министром Джастином Трюдо, с целью передать борт режиму в Киеве, как циничное воровство, — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что арестованный самолет выполнял гуманитарный рейс и доставлял по заказу канадских властей антиковидные лекарства. Действия со стороны Оттавы будут иметь самые серьезные последствия, пригрозили в МИД РФ.

Ранее канадское правительство выдало указ о задержании российского грузового самолета Ан-124 «Руслан», который в настоящее время находится в аэропорту Торонто. В дальнейшем его планируется конфисковать в пользу Украины. В случае успешной конфискации самолета Канада планирует сотрудничать с Киевом по вопросу передачи его Украине «с целью компенсации жертвам нарушений прав человека, поддержания международного мира и безопасности или восстановления» страны.