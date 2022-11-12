МИД России: вопрос с продлением зерновой сделки еще не решен Замглавы МИД Вершинин: Россия не приняла решение о продлении зерновой сделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия еще не приняла решение о продлении зерновой сделки, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам, Москва будет учитывать, в том числе, «факт терактов в Крыму и Севастополе, инициированных Украиной», передает РИА Новости.

Нет, — сказал Вершинин, отвечая на вопрос, принято ли решение о продлении зерновой сделки.

Кроме того, он добавил, что при принятии решения Россия должна учитывать ход реализации меморандума РФ — ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельскохозяйственной продукции.

Вершинин также обратил внимание на то, что назначение грузов «подчас вызывает вопросы». Он отметил, что, по оценке России, основанной на информации ООН, судна в первую очередь направляются в страны Евросоюза и Турцию.

Вопросы законны, особенно если вспомнить, сколько обвинений звучало в адрес России о том, что якобы из-за нее возможна угроза голода. Лицемерие, что называется, бьет в глаза, — возмутился Вершинин.

По его словам, российская сторона предлагает посмотреть, какая конечная цель погрузок. Вершинин считает, что если речь идет о нуждающихся странах в Африке и Латинской Америке — «это одно». В том случае, когда разговор о поставках, в первую очередь в Евросоюз, «звучавшие ранее заявления об угрозе голода просто абсолютно лицемерны», отметил политик.

Дипломат также подчеркнул, что Москва призывает использовать каждый день для реализации договоренностей по экспорту продовольствия, поскольку речь идет о работе в интересах обеспечения продовольственной безопасности.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что запланирован очередной раунд консультаций замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с представителями ООН Ребекой Гринспан и Мартином Гриффитсом по вопросам зерновой сделки. По ее словам, в настоящее время тема находится сегодня на стадии «осмысления».

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным поставки зерна в нуждающиеся страны.