МИД РФ проведет переговоры с ООН по продлению зерновой сделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запланирован очередной раунд консультаций замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с представителями ООН Ребекой Гринспан и Мартином Гриффитсом по теме зерновой сделки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, несмотря на заявления Брюсселя и Вашингтона, российские производители и поставщики испытывают определенные сложности.

Несмотря на все заявления Вашингтона и Брюсселя об изъятии удобрений и продовольствия из-под санкций, российские производители и поставщики продолжают сталкиваться с проблемами при проведении платежей, оформлении страховок, заходов в порты. Дошло до того, что даже передача удобрений и зерна на безвозмездной основе блокируется западными столицами. Значит речь идет не про продовольствие, а личную выгоду американских и европейских операторов и набивание карманов деньгами. В этой связи запланирован очередной раунд консультаций замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с представителями ООН Ребекой Гринспан и Мартином Гриффитсом, — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что вопрос отношения России к пролонгированию зерновой сделки находится сегодня на стадии «осмысления». По ее словам, Москва сделала все, что нужно для обеспечения продовольственной безопасности.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным поставки зерна в нуждающиеся страны. Он рассчитывает побеседовать с президентом РФ на эту тему в ходе саммита G20 на Бали.