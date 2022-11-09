Эрдоган захотел обсудить с Путиным поставки зерна нуждающимся странам

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Президент РФ Владимир Путин с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным поставки зерна в нуждающиеся страны. Он рассчитывает побеседовать с президентом РФ на эту тему в ходе саммита G20 на Бали, сообщает телеканал A Haber со ссылкой на Минсельхоз Турции.

Подробности этого дела известны и нашему президенту, на следующей неделе в Индонезии состоится саммит «Двадцатки», и мы знаем, что это снова будет на повестке дня во время его встречи с господином Путиным, — цитирует канал главу ведомства Вахита Киришчи.

Министр также выразил готовность отправить в развивающиеся страны не только зерно, но и муку, макаронные изделия и булгур. Инициативу он назвал благородным начинанием.

Это, конечно, благородный поступок во имя мира во всем мире для человека, для нашей страны и для нашего народа в то время, когда происходят такие трудности, — подчеркнул Киришчи.

7 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар указал, что страна собирается предложить продлить зерновую сделку на один год. В ведомстве отметили участие ООН и содействие Турции в вопросе получения письменных гарантий со стороны Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях.