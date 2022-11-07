Турция намерена предложить идею о продлении зерновой сделки на один год Минобороны Турции: Анкара выступит с предложением о продлении зерновой сделки на год

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Турция собирается предложить продлить зерновую сделку на один год, заявил министр обороны республики Хулуси Акар, передает ТАСС. Минобороны России на днях заявило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке. В ведомстве отметили участие ООН и содействие Турции в вопросе получения письменных гарантий со стороны Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях.

Украина дала гарантии России [о неиспользовании коридора безопасности в Черном море в военных целях] через Турцию. Мы предложим продлить соглашение еще на один год, — заявил глава турецкого министерства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она автоматически продлена. Представитель Кремля подчеркнул, что срок ее действия еще не истек, однако перед тем как принимать решение о продолжении соглашения, необходимо оценить эффективность его выполнения.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности о возобновлении экспорта украинского зерна в рамках зерновой сделки соблюдены, однако ограничения в отношении поставок российских удобрений не сняты. По его словам, результата по разблокировке экспорта зерна из РФ по-прежнему нет.