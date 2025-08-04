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04 августа 2025 в 16:31

МИД России ответил на попытки США надавить на Глобальный Юг

Захарова подчеркнула готовность России расширять связи с Глобальным Югом

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Российская сторона готова расширять связи со странами Глобального Юга, заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства. Она прокомментировала ужесточение тарифов в отношении стран региона со стороны Соединенных Штатов. Дипломат назвала одностороннее санкционное давление Вашингтона незаконным.

Готовы к наращиванию сотрудничества с ними в целях противостояния незаконному одностороннему санкционному давлению и формирования подлинно многостороннего, справедливого и равноправного миропорядка, — сказала Захарова.

Она добавила, что никакие тарифные войны и санкции не способны повлиять на естественный ход истории. Захарова также напомнила, что Россия имеет огромное количество союзников, разделяющих данный подход. Речь идет не только о странах Глобального Юга, но также о БРИКС.

Захарова также отметила, что действия США по ужесточению тарифных барьеров являются посягательством на суверенитет стран Глобального Юга. По ее словам, курс Вашингтона чреват замедлением экономического роста, ущербом цепочкам поставок, фрагментацией мировой экономики.

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Глобальный Юг
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