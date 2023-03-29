МИД РФ рассчитывает, что вопросы с Арменией по ОДКБ решатся конструктивно Замглавы МИД РФ Галузин: вопросы взаимодействия Армении с ОДКБ должны решаться конструктивно

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Все вопросы взаимодействия Армении с ОДКБ должны решаться в конструктивном ключе, считает замглавы МИД России Михаил Галузин. В беседе с RTVI он выразил надежду, что разговоры о возможном выходе Еревана из блока в скором времени прекратятся.

Рассчитываем, что вредные дискуссии на тему, кто откуда выходит, прекратятся и все вопросы взаимодействия с Ереваном в рамках ОДКБ, включая размещение на территории Армении наблюдательной миссии организации, будут решаться в конструктивном и взаимовыгодном ключе, — сказал Галузин.

Он подчеркнул, что Москва и Ереван постоянно ведут диалог по линии ОДКБ. По словам замглавы МИД, российская сторона подтверждает готовность реализовать планы размещения миссии ОДКБ на армяно-азербайджанской границе в интересах обеспечения безопасности Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия по объективным причинам не может выполнять функции гаранта безопасности в Карабахе и ей нужно обратиться в Совбез ООН для создания международных механизмов. Он также указал на то, что ОДКБ «выходит из республики».

При этом глава армянского МИД Арарат Мирзоян подчеркнул, что Ереван никогда не отказывался от размещения на приграничных территориях миссии ОДКБ. По его словам, у Армении возникли сложности с согласованием зоны ответственности ОДКБ, однако работа в этом направлении была продолжена.