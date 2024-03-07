МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Прибалтику МИД России рекомендовал не посещать страны Балтии из-за их враждебности

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МИД России подтвердил ранее озвученную рекомендацию о том, что россиянам необходимо воздержаться от поездок в прибалтийские страны, передает РИА Новости. Москва оценивает намерение литовских властей конфисковывать автомобили с российскими номерами как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Если Литва сделает это, то от России последует ответ, уточнили дипломаты.

Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России, — говорится в сообщении.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что в авангарде враждебных России государств идут Великобритания и страны Прибалтики. По его словам, коллективный Запад преследует цель «очистить» огромную российскую территорию от ее населения, а Лондон на протяжении сотен лет делает все, чтобы Россия сидела на задворках Европы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее ответил на вопрос, собирается ли Москва «нападать» на Прибалтику. По его словам, заявления западных стран о том, что после специальной военной операции на Украине «следующими» станут Прибалтика, Швеция и Финляндия, являются абсурдными. Он подчеркнул, что это ясно всем, кто хоть немного понимает цели СВО.