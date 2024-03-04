Помощник Путина назвал самое враждебное России государство Иванов: Великобритания является самым враждебным России государством

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В авангарде враждебных России государств идут Великобритания и страны Прибалтики, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на презентации книги историка Егора Яковлева «Нацистский геноцид народов СССР». По его словам, коллективный Запад преследует цель «очистить» огромную российскую территорию от ее населения, а Лондон на протяжении сотен лет делает все, чтобы Россия сидела на задворках Европы.

Этой идее, если ее так можно назвать, несколько сотен лет. Я считаю, что самое враждебное государство для России — это Великобритания, которая на протяжении 300–400 лет делает одно и то же: пытается ограничить Россию, ограничить ее влияние, ограничить ее экономическую мощь — сделать все для того, чтобы Россия сидела на задворках Европы. Неважно, касается эта политика Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации, — все одно и то же, — заявил Иванов.

В январе в ходе визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев между Украиной и Великобританией было подписано соглашение о гарантиях безопасности. В Лондоне назвали этот документ историческим, указав, что Британия стала первой страной, заключившей подобное соглашение с Киевом.

Премьер-министр Британии также объявил, что Лондон в этом году выделит Украине крупнейший пакет военной помощи на $3,2 млрд. Сунак заверил, что поддержка Киева со стороны Лондона не ослабнет. По словам премьера, пакет будет включать в себя оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты и снаряды.