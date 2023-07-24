Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Атака беспилотников на Москву утром 24 июля является актом международного терроризма, заявила RTVI официальный представитель МИД России Мария Захарова. Минобороны РФ сообщало, что средствами радиоэлектронной борьбы в столице были подавлены два украинских БПЛА, которые затем потерпели крушение.

Акт международного терроризма, — дала оценку произошедшему Захарова.

Первые сообщения об атаке беспилотников на Москву появились около 4 часов утра, жители Юго-Западного и Южного административных округов сообщали о о взрывах в небе над столицей. Позже СМИ распространили информацию о повреждении здания на улице Лихачева в результате удара БПЛА, местные жители слышали громкий взрыв, в квартирах затряслись стекла.

Затем появились сообщения, что обломки дрона упали на Комсомольском проспекте, где в результате удара была повреждена кровля двухэтажного здания, в доме напротив выбило стекла — в магазине на первом этаже и в жилой части на четвертом этаже.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что около 4 часов утра беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в столице. Никто не пострадал, серьезных разрушений нет, сообщил градоначальник.