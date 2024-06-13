Мезенцев призвал упрекнувшего Лукашенко Пашиняна не переходить личности Мезенцев: споры между странами должны решаться в спокойном ключе

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Дмитрий Мезенцев

Споры между государствами должны решаться в спокойном ключе без перехода на личности, заявил ТАСС госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он выразил надежду на скорое разрешение проблем во взаимоотношениях двух стран.

Все споры, на мой взгляд, между государствами должны решаться в спокойном, ровном ключе без каких-либо переходов на личности. И я хотел бы, чтобы то напряжение, которое возникло, как можно скорее ушло бы, — сказал он.

Пашинян ранее заявил, что Армения выходит из Организации Договора о коллективной безопасности. Политик сделал такое заявление после предупреждения МИД России о корректировке бюджета ОДКБ с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос. Пашинян добавил, что сроки выхода республики из организации еще не определены.

После этого армянский премьер отметил, что Ереван может изменить свою позицию по ОДКБ, если из нее решит выйти Белоруссия. Также, по его словам, на это могут повлиять и извинения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжит работу с Ереваном, чтобы прояснить его позицию по участию в ОДКБ. Он также выразил надежду, что Ереван и Москва будут придерживаться партнерских и союзнических отношений, передает телеканал «Звезда».