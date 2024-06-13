«Будем прояснять»: Песков ответил на вопрос о выходе Армении в ОДКБ Песков: Кремль продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ

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Дмитрий Песков

Москва продолжит работу с Ереваном, чтобы прояснить его позицию по участию в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о выходе из ОДКБ. Он также выразил надежду, что Ереван и Москва будут придерживаться партнерских и союзнических отношений, передает телеканал «Звезда».

Мы продолжим работать с армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию [по ОДКБ], и мы конечно надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений, — сказал он.

Пашинян ранее заявил, что Армения выходит из Организации Договора о коллективной безопасности. Политик сделал такое заявление после предупреждения МИД России о корректировке бюджета ОДКБ с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос. Пашинян добавил, что сроки выхода республики из организации еще не определены.

После этого армянский премьер отметил, что Ереван может изменить свою позицию по ОДКБ, если из нее решит выйти Белоруссия. Также, по его словам, на это могут повлиять и извинения президента Белоруссии Александра Лукашенко.