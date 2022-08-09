Медведев сравнил Зеленского с Гитлером после слов об изоляции русских Медведев увидел идеи Гитлера в словах Зеленского об ответственности русских

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости призвать всех россиян к ответственности за спецоперацию схожи с идеями Адольфа Гитлера, написал в своём Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал Зеленского «главным украинским клоуном» и призвал обратить внимание на природу украинской власти.

Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти? — написал Медведев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем россиянам, независимо от того, какую позицию они занимают. По мнению украинского лидера, россияне «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию». Кроме того, украинский лидер считает, что нужно «призвать к ответственности» вообще всё население России. По его словам, именно оно выбрало нынешнее руководство страны и не считает нужным спорить с его политикой.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу ранее предложил в рамках следующего пакета антироссийских санкций запретить выдавать россиянам въездные визы в Евросоюз. Он считает, что страны ЕС должны продолжать изолировать Россию. Министр также убежден, что с помощью дополнительных санкций нужно увеличить российские затраты в связи с военной операцией.