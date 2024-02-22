Медведев сравнил фон дер Ляйен с персонажем фильма «Не смотрите наверх» Медведев: фон дер Ляйен похожа на лживого президента из «Не смотрите наверх»

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с персонажем женщины-президента из комедии «Не смотрите наверх». По его словам, которые приводит ТАСС, картина хорошо высмеивает нравы американской элиты.

Например, образ президента [США], которую играет, если я не ошибаюсь, Мэрил Стрип. Миссис президент, которая такая очень интересная и вполне циничная девушка. Не знаю, с кем ее сопоставить в современном паноптикуме, но, наверное, она мне отчасти напоминает неистового гинеколога Урсулу фон дер Ляйен по степени лживости и желания запудрить мозги огромному количеству людей, — отметил Медведев.

«Не смотрите наверх» (Don’t Look Up) — американский сатирический фильм Адама Маккея, который вышел в 2021 году. Он показывает реакцию американцев и властей США на приближающуюся к Земле комету, которая грозит уничтожить все человечество.

Ранее Медведев заявил, что президент США Джо Байден представляет угрозу человечеству. Он отметил, что американский лидер является впавшим в маразм бесполезным стариком.

До этого зампредседателя Совбеза РФ назвал экс-президента Украины Виктора Ющенко «редким уродом с бугристым омерзительным лицом». Таким образом он отреагировал на слова политика об уничтожении 140 млн россиян.