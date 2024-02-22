«Бесполезный старик»: Медведев ответил оскорбившему Путина Байдену Медведев: впавший в маразм Байден угрожает всему человечеству

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Президент США Джо Байден представляет угрозу человечеству, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя оскорбление главы Белого дома в адрес российского коллеги Владимира Путина. В публикации, которая появилась в Twitter (X), он отметил, что Байден является впавшим в маразм бесполезным стариком.

В отличие от того, что заявил президент США, экзистенциальную угрозу представляет не климат, а бесполезные старики, такие как сам Байден, которые впали в маразм и готовы начать войну против России, — заявил Медведев.

Ранее Байден сделал грубое высказывание в адрес российского коллеги в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. Американский лидер сказал, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие». Фраза прозвучала в контексте возможного ядерного конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что ругательские выражения главы Белого дома в адрес Путина унижают Вашингтон. Он добавил, что российский лидер никогда не опускался до такого уровня.

Кроме того, сенатор Айрат Гибатдинов, комментируя слова Байдена, отметил, что президент США демонстрирует признаки маразма и не отдает себе отчет в том, что говорит и делает. По его словам, помутнение рассудка не позволяет Байдену эффективно управлять страной.