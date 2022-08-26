Медведев рассказал о своем отношении к санкциям Запада Медведев заявил, что ему плевать на санкции Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал в интервью французскому телеканалу LCI, что ему наплевать на санкции Запада. Политик отметил, что он служит Родине. Медведев убежден в том, что аналогичной позиции придерживается президент России Владимир Путин.

Я служу своей стране. Да мне плевать на эти санкции. Уверен, что такая же позиция и у Президента Путина, и у моих товарищей. Мы — граждане России, мы служим России, — заявил Медведев.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе расширенного заседания межправсовета ЕАЭС рассказал, что страны Запада усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию. По его словам, ЕС и США продолжают вводить рестрикции против России, несмотря на «негативную отдачу» санкционной политики.

21 июля ЕС ввел против России седьмой пакет санкций. Рестрикции предусматривают запрет на покупку российского золота, распространяются на Сбербанк, «Юнармию», фонд «Русский мир» и ряд организаций и физлиц. В числе последних оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемезов, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков.