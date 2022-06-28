Песков: Путин не обсуждал с Лукашенко передачу ядерных ракет Минску

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко не говорил о том, что Минску будут передаваться ракеты с ядерным оружием, рассказал в беседе с РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, речь шла только о комплексах, которые могут нести разные виды оружия с технической стороны.

Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия, — сказал Песков.

25 июня президент России на встрече с белорусским коллегой пообещал передать Минску ракетно-тактические комплексы «Искандер-М». Путин отметил, что Россия обязана позаботиться о безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ. По его словам, «Искандеры» будут отправлены в ближайшие несколько месяцев. Он добавил, что штурмовики Су-25, которые находятся на вооружении Белоруссии, можно «соответствующим образом дооборудовать» на авиазаводах в России.

Накануне лидеры «Большой семерки» (G7) выразили обеспокоенность в отношении планов России по передаче Белоруссии ракетных комплексов «Искандер», способных нести ядерные боеголовки. В «Заявлении о поддержке Украины» представителям Группы семи не понравилась риторика российских властей, связанная с намеками на возможность применении ядерного оружия.