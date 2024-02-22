Медведев призвал сажать в тюрьму «мерзавцев-релокантов»

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Россияне, уехавшие из страны и ведущие за границей антироссийскую кампанию, — мерзавцы и должны подлежать уголовной ответственности, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. По его словам, которые приводит ТАСС, такие люди совершили преступление, потому как участвуют в поддержке ВСУ, желают поражения России и ее раздела.

Вот эти люди, эти релоканты — они мерзавцы. Они совершили уголовное преступление и должны подлежать уголовной ответственности. В любом случае <...> у нас будет повод в какой-то ситуации плюнуть на их могилы, — сказал Медведев.

Ранее посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович заявил, что российские релоканты намерены проводить разного рода провокации за рубежом перед стартом выборов президента РФ, которые пройдут в марте. По его словам, они стали более агрессивными после отказа в регистрации кандидата в президенты Бориса Надеждина.

До этого Медведев призывал наказывать предателей Родины только по закону. А если закон не работает, тогда необходимо действовать в соответствии с правилами военного времени, считает он. Он напомнил опыт в том числе Великой Отечественной войны.