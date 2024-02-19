МИД: релоканты готовят провокации за границей перед выборами президента РФ

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Российские релоканты намерены проводить разного рода провокации за рубежом перед стартом выборов президента РФ, которые пройдут в марте, заявил посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович в ходе совещания Центральной избирательной комиссии. По его словам, которые приводит ТАСС, релоканты стали более агрессивными после отказа в регистрации кандидата в президенты Бориса Надеждина.

Серьезной проблемой является для нас активность так называемых релокантов. <...> Многие из них в основном аполитичны, уже вернулись на родину, но те, что остались, занимают крайне русофобские позиции и, насколько мы знаем, готовятся к проведению разного рода провокаций, — сказал Аскальдович.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев выразил мнение, что Европейский парламент задействован в координации сил российской оппозиции для вмешательства в выборы президента России. Парламентарий указал, что на площадке ЕП состоялась публичная конференция на тему президентских выборов в России. По его словам, на мероприятии обсуждались «некие „стратегии сопротивления“».

Военкор Александр Коц считает, что у российского государства довольно много способов усложнить жизнь бежавшим за рубеж деятелям культуры. По его словам, об этом свидетельствуют участившиеся случаи штрафования и запретов концертов противников СВО в «цивилизованном мире», а самим деятелям не следовало бы слишком активно выступать против действий своего государства.